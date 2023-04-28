«Единая Россия» может снять с праймериз в гордуму Екатеринбурга экс-депутата за критику президента

Бывшего депутата и активиста КПРФ Эдуарда Мансурова могут снять с праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв гордумы Екатеринбурга. В пресс-службе партии сообщили, что поводом стало видео с негативными высказываниями кандидата о деятельности «Единой России» и президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Региональному отделению известно о существовании данного видео, дискредитирующего партию. На ближайшем заседании члены оргкомитета изучат вопрос и примут соответствующее решение»,– написали в telegram-канале свердловского отделения «Единой России».

На сайте партии указано, что Эдуард Мансуров планирует избираться в гордуму по Одномандатному избирательному округу № 17. Он представляет ресурсный центр «Альянс ТОС Екатеринбург» и занимает должность заместителя генерального директора ООО БЭСТ.

Ранее документы на праймериз «Единой России» подали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат текущего созыва гордумы Тимофей Жуков.

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