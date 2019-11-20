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Андрей Пирожков самый молодой депутат гордумы Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Депутата Андрея Пирожкова обязали извиниться перед военкоматом

Решение приняла комиссия по депутатской этике

Комиссия думы Екатеринбурга по вопросам депутатской этики рекомендовала депутату Андрею Пирожкову публично извиниться перед сотрудниками военного комиссариата за неэтичное поведение. Это первое решение, принятое комиссией.

В конце октября прокуратура в ходе проверки выявила у депутата «возможное наличие умысла на уклонение от призыва на военную службу». По ее итогам надзорное ведомство обратилось к председателю призывной комиссии региона, чтобы там проверили законность освобождения Андрея Пирожкова от призыва. Согласившись с прокуратурой, областная комиссия отменила решение районной. На следующий день депутат посетил военный комиссариат Свердловской области, где его «отказались забирать в армию».

Как сообщил Андрей Пирожков в разговоре с “Ъ-Урал”, в комиссию поступило два заявления от свердловского министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и руководителя областного военкомата Игоря Лямина, которые «утверждали о неэтичном поведении при взаимодействии с ними». Из-за отсутствия доказательств, комиссия по депутатской этике отклонила обращение господина Кудрявцева, в котором говорилось о «крайне вызывающем поведении и неуважительном отношении к председательствующему и членам комиссии» во время посещения Андреем Пирожковым призывной комиссии.

«Молодой человек вел себя вызывающе, создавал нервозную обстановку, играл на камеру, отпускал двусмысленные шутки с целью дискредитации органов военного управления и государственной власти»,— говорилось в письме господина Лямина. Члены комиссия не смогли оценить «игру на камеру» и «двусмысленные шутки» и вынесли решение, основываясь на фразе «Я надеюсь, что какие-то законные основания для провокации вы еще придумаете». По мнению комиссии, поведение депутата неэтично. «Слова звучат, как обвинение в том, что провокация по отношению к нему совершается не в первый раз»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ситуацией.

Андрей Пирожков заявил, что не будет приносить извинения. «Сначала надо разобраться с этичностью и законностью действий государственных органов»,— добавил он.

Андрей Пирожков избран в гордуму в 2018 году от КПРФ, является самым молодым депутатом и заместителем председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Широкую известность депутат получил после заявления о сталинских репрессиях. В интервью изданию The Village он назвал ГУЛАГ «хорошей вещью», впрочем, позже пояснил, что предлагает перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы».

Анастасия Реутова


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