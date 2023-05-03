Во Мьянме помиловали более 2 тыс. заключенных по политическим статьям в честь дня рождения Будды

Военная хунта Мьянмы помиловала 2,1 тыс. заключенных, осужденных в соответствии с законом об уголовной ответственности за поощрение инокомыслия. Амнистию объявили в честь религиозного праздника Весак — дня рождения Будды. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление властей.

Амнистия коснулась 2153 человек. Их арестовали после протестов 2021 года, которые начались после военного переворота в Мьянме. AFP отмечает, что, согласно закону, максимальный срок наказания для них составлял три года. Власти Мьянмы пояснили, что помилование предоставлено ради спокойствия народа и по гуманитарным соображениям.

О ситуации в Мьянме — в материале «Ъ» «В глубокой Мьянме».

Олеся Павленко