Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге ради репетиции парада Победы 3 мая перекроют 15 улиц

В среду, 3 мая, в Екатеринбурге пройдет очередная репетиция парада в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня ради подготовки к параду перекроют 15 улиц.

Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Так, с 19:00 будет закрыто движение по:

  • Ул. Окраинная, от ул. Палисадной до ул. Дорожной;
  • Ул. Палисадная, от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской;
  • Ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской;
  • Ул. Патриса Лумумбы, от ул. Братской до ул. Московской;
  • Ул. Московская, от ул. Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

С 20:00 3 мая до 04:00 4 мая будет ограничено движение:

  • По проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина;
  • По ул. Репина, от проспекта Ленина до ул. Малышева;
  • По ул. Татищева, от ул. Репина до ул. Мельникова;
  • По ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;
  • По ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина,10;
  • По ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской;
  • По ул. Пушкина, от ул. Малышева до проспекта Ленина;
  • По ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;
  • По ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;
  • По ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал полное расписание перекрытий улиц на время подготовки к параду Победы.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге состоится праздничный концерт «Дорога к Победе», ведущим которого будет актер и музыкант Александр Устюгов. Хедлайнером концерта станет певец Shaman.

До Дня Победы в Екатеринбурге планируется Вахта памяти «Пост № 1», эстафета «Весна Победы», забег «Майская гроза». Салют 9 мая в Екатеринбурге запустят только с одной точки — с акватории Городского пруда.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...