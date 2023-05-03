В Екатеринбурге ради репетиции парада Победы 3 мая перекроют 15 улиц

В среду, 3 мая, в Екатеринбурге пройдет очередная репетиция парада в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня ради подготовки к параду перекроют 15 улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Так, с 19:00 будет закрыто движение по:

Ул. Окраинная, от ул. Палисадной до ул. Дорожной;

Ул. Палисадная, от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской;

Ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской;

Ул. Патриса Лумумбы, от ул. Братской до ул. Московской;

Ул. Московская, от ул. Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

С 20:00 3 мая до 04:00 4 мая будет ограничено движение:

По проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина;

По ул. Репина, от проспекта Ленина до ул. Малышева;

По ул. Татищева, от ул. Репина до ул. Мельникова;

По ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;

По ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина,10;

По ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской;

По ул. Пушкина, от ул. Малышева до проспекта Ленина;

По ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;

По ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

По ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал полное расписание перекрытий улиц на время подготовки к параду Победы.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге состоится праздничный концерт «Дорога к Победе», ведущим которого будет актер и музыкант Александр Устюгов. Хедлайнером концерта станет певец Shaman.

До Дня Победы в Екатеринбурге планируется Вахта памяти «Пост № 1», эстафета «Весна Победы», забег «Майская гроза». Салют 9 мая в Екатеринбурге запустят только с одной точки — с акватории Городского пруда.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте