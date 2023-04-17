В Екатеринбурге перекроют улицы из-за подготовки к Параду Победы

Во время подготовки к Параду Победы в Екатеринбурге несколько раз перекроют более 10 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Так, 18, 20, 25 и 27 апреля закроют:

Ул. Дорожную, от ул. Окраинной до ул. Городской (с 07:40 до 09:30);

Ул. 2-я Новосибирскую, от ул. Палисадной до ул. Окружной (с 09:00 до 14:00);

Ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской (с 09:00 до 14:00);

Ул. Палисадную, от ул. 2-й Новосибирской до ул. Окраинной (с 09:00 до 14:00);

Ул. Окраинную, от ул. Палисадной до ул. Эскадронной (с 09:00 до 14:00);

Ул. Эскадронную, от ул. Окраинной до улицы 2-й Новосибирской (с 09:00 до 14:00).

С 20:00 до 04:00 с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля, а также с 05:00 до 12:00 7 мая будет перекрыто движение:

По просп. Ленина, от ул. Пушкина до ул. Хохрякова;

По ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;

По ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина,10;

По ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до просп. Ленина;

По ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

По ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

В ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение:

По проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина;

По ул. Репина, от проспекта Ленина до ул. Малышева;

По ул. Татищева, от ул. Репина до ул. Мельникова;

По ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;

По ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина,10;

По ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской;

По ул. Пушкина, от ул. Малышева до проспекта Ленина;

По ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;

По ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

По ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

С 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая закроют:

Ул. Окраинная, от ул. Палисадной до ул. Дорожной;

Ул. Палисадная, от ул. Окраинной до ул. 2-й Новосибирской;

Ул. Зенитчиков, от ул. Палисадной до ул. Братской;

Ул. Патриса Лумумбы, от ул. Братской до ул. Московской;

Ул. Московская, от ул. Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

Пандусы транспортной развязки на ул. Московской.

Напомним, до Дня Победы в Екатеринбурге планируется Вахта памяти «Пост № 1», эстафета «Весна Победы», забег «Майская гроза». Салют 9 мая в Екатеринбурге запустят только с одной точки — с акватории Городского пруда.

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