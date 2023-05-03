NASA отложило вторую миссию Axiom Space с космическими туристами на МКС

В NASA отложили вторую миссию коммерческих астронавтов компании Axiom Space на Международную космическую станцию (МКС). Новая дата пока выбирается. Об этом NASA сообщила в своих соцсетях. Запуск Axiom-2 был запланирован на 9 мая.

«NASA, Axiom Space и SpaceX занимаются определением наиболее подходящей из доступных дат для запуска миссии Axiom-2 к МКС. Мы больше не рассматриваем возможности запуска в начале мая»,— сказано в сообщении. Причины переноса не уточняются.

В состав второй миссии Axiom Space должны войти четыре человека: экс-астронавт NASA Пегги Уитсон, предприниматель Джон Шоффнер и астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни. Они должны провести на МКС 10 дней.

Первая миссия Axiom-1 прошла в апреле 2022 года. Она также была рассчитана на 10 дней, но была продлена на неделю из-за непогоды в месте приводнения во Флориде. СМИ сообщали, что стоимость полета для каждого из четырех члена экипажа составила $55 млн. В будущем такие полеты планируют проводить два-три раза в год.

Олеся Павленко