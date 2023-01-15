Sky News: Минобороны Великобритании отрицает намерения поставить Украине вертолеты Apache

Корреспондент телеканала Sky News Дебора Хайнс со ссылкой на Минобороны Британии сообщила, что информация о готовящейся поставке Украине вертолетов Apache неверна. Ранее об этом сообщало издание Mirror. Сейчас эта статья на сайте издания недоступна.

«Министерство обороны сообщило, что статья DailyMirror, в которой заявляется, что Великобритания отправит боевые вертолеты Apache на Украину, недостоверна»,— написала госпожа Хайнс в Twitter.

McDonnell Douglas AH-64 Apache — американский боевой вертолет. Он может быть одновременно вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 ракетами Hydra и автоматической пушкой.

Согласно источнику Mirror, поставка вертолетов Украине планировалась после отправки танков Challenger 2, которые пообещал премьер-министр Риши Сунак. Сроки поставки Apache издание не приводило.

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Мария Федотова