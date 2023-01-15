Mirror: Великобритания поставит Украине вертолеты Apache

Великобритания поставит Украине вертолеты Apache, вооруженные ракетами Hellfire. Об этом сообщил Mirror со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании. Точное число вертолетов неизвестно, по информации издания, их будет не больше четырех.

По словам источника издания, вертолеты будут переданы Украине после отправке ВСУ танков Challenger 2. Собеседник газеты не уточнил, когда именно это произойдет.

Накануне премьер Великобритании Риши Сунак объявил об усилении дипломатической и военной поддержки Украины. Он также анонсировал передачу Киеву 14 танков Challenger 2.

McDonnell Douglas AH-64 Apache — американский боевой вертолет. Он может быть одновременно вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 ракетами Hydra и автоматической пушкой.

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко