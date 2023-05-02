СМИ: на Кубани найдено тело пропавшей девушки-аниматора

Найдено тело 19-летней Татьяны Мостыко, девушки-аниматора из Усть-Лабинска, пропавшей 29 апреля. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

В СМИ сообщают, что на теле девушки обнаружены признаки насильственной смерти. Как сообщает Telegram-канал Kub-Mash, на место захоронения тела указал один из подозреваемых. Поиски коллеги погибшей, Кирилла Чубко, продолжаются.

«Ъ-Кубань» направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю. Сведения об обнаружении тела в ведомстве категорично опровергли.

Татьяна Мостыко и Кирилл Чубко пропали в ночь на 29 апреля. Днем они выехали на мероприятие в станицу Крыловскую. На обратном пути у автомобиля аниматоров пробило колесо. Супруга исчезнувшего мужчины сообщила, что последний раз выходила с мужем на связь ночью 28 апреля, в 23:40.

Расследование исчезновения молодых людей взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве (п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Вечером 2 мая следователи установили подозреваемых в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram