На поддержку свердловских аграриев направят около 5 млрд рублей

Свердловские аграрии приступили к весеннему севу 782,6 тыс. гектаров земли, сообщили в Telegram-канале правительства региона. На поддержку этой сферы направят 5 млрд руб.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, посев начался во всех районах области за исключением северных территорий. Аграрии приступили к работе примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Это связано с ранним приходом теплой погоды.

По данным правительства, аграрии за сезон должны произвести минимум 690 тыс. тонн зерна, 252 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. тонн овощей и заготовить 30 центнеров корма на каждую голову скота.

В этом году перед началом посевной кампании свердловские аграрии оформили кредиты на сумму 3,3 млрд руб. В марте министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка области была назначена Анна Кузнецова, которая работает в министерстве с 2020 года.

Полина Хабарова

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