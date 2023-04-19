Свердловские аграрии оформили кредиты на 3,3 млрд рублей перед посевной

В этом году перед началом посевной кампании свердловские аграрии оформили кредиты на сумму 3,3 млрд руб., об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, это беспрецедентная сумма и она существенно выше, чем в прошлом году. Госпожа Кузнецова также отметила, что кредиты аграриям выдают по по льготной ставке от 3-5%.

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«По нашим расчетам, потребность сельхозтоваропроизводителей в оборотных средствах на проведение весенне-полевых работ составляет порядка 5 млрд руб. Эта потребность выросла в этом году по сравнению с прошлым годом», — рассказала Анна Кузнецова.

Министр напомнила, что аграриям выделяются субсидии, которые перечисляются для компенсации их затрат. «К 1 апреля мы уже перечислили аграриям порядка 960 млн руб. — это выше чем в прошлом году. К 1 мая мы перечислим еще 1 млрд руб. – в общей сложности господдержка будет в районе 2-х млрд руб.», — отметила госпож Кузнецова.

В этом году посевные площади планируют сохранить на уровне прошлого года — 782,6 тыс. га. Большая часть придется на яровой сев: зерновые и зернобобовые культуры. Они займут порядка 65-70%. Основная задача кампании — подготовить кормовую базу для скота, так как из года в год в Свердловской области растет производство молока. Также в регионе будут выращиваться овощи открытого грунта и масличные культуры — рапс и лен.

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