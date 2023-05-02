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В Енисейском пароходстве провели месячник по охране труда

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда (28 апреля) прошли под девизом «Безопасность труда – ответственность каждого» во всех подразделениях Енисейского речного пароходства и его дочерних обществах – Лесосибирском и Красноярском речном портах.

В рамках месячника работники участвовали в семинарах-практикумах, посвященных последним законодательным новшествам и современным подходам к безопасности на производстве, смотрах-конкурсах на лучшее подразделение по охране труда и лучшую организацию рабочего места, соревновались в знаниях правил и положений, оформлении тематических уголков и т.д. Проводились также выставки и презентации, в ходе которых производители средств индивидуальной защиты знакомили речников с последними разработками. Некоторые предприятия привлекли и детей сотрудников – они представили на конкурс свои рисунки и поделки на тему охраны труда.

Завершающим мероприятием стал квест, в ходе которого участники играли в игру «Матрица спасения», демонстрировали приемы оказания первой помощи пострадавшему на манекене и выступали с творческими номерами на тему безопасности труда. Победители и активным участники конкурсов получили денежные премии, ценные подарки и поощрительные призы.

«Месячник по охране труда ежегодно проводится в пароходстве начиная с 2016-го года. Он помогает работникам укрепить знания в области промышленной безопасности и получить новые – в интересной и доходчивой, игровой форме. Таким образом мы формируем осознанное отношение сотрудников к охране труда и понимание, что все требования нужны не для галочки, а для сохранения здоровья и жизни», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Напомним, что в 2022 году Енисейское пароходство направило на охрану труда свыше 135 млн рублей и победило в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда в номинации «Транспорт». Второе место завоевал Красноярский речной порт.

АО «ЕРП»

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