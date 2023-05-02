Куйвашев: стоимость восстановления домов после пожаров в Свердловской области составит 2 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал президенту России Владимиру Путину, что на восстановление домов и инфраструктуры в населенных пунктах, которые пострадали от пожаров, уйдет около 2 млрд руб.

«Ориентировочный объем средств, необходимых для восстановления жилья для всех погорельцев, а также поврежденной в результате пожаров инфраструктуры по всему региону, составляет около 2 млрд руб.»,— сообщил губернатор.

Напомним, на прошлой неделе в свердловском поселке Сосьва произошел крупный пожар. В результате него сгорели более 100 домов — жилье потеряли порядка 600 человек. Также полностью сгорело здание ЛИУ. Двое местных жителей погибли в результате пожара. В минувшую субботу суд арестовал двух обвиняемых по делу о трагедии.

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