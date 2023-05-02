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Хуснуллин пообещал подготовить Мариуполь к отопительному сезону

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году 1829 объектов Мариуполя будут подключены к отоплению по полноценной схеме. За прошедший год, по его словам, теплом удалось обеспечить 1100 объектов.

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Могу сказать хорошие новости. В этом году мы полностью беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу. Мы уже за прошлый год 1100 смогли подключить, но так как поздно ко всему приступили, то в этом году все дома 1829 будут подключены к теплу»,— сказал господин Хуснуллин на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, посвященной запуску трамвайного движения в Мариуполе.

Как указал Марат Хуснуллин, среди готовящихся к подключению отопления объектов — 1634 многоквартирных дома и 193 дошкольных образовательных учреждения, больницы и школы. В частности, к концу мая в Мариуполе удалось восстановить школу искусств, указал вице-премьер.

Трехлетний план по восстановлению Мариуполя Минстрой разработал в августе 2022 года. В городе планируют построить многоквартирные дома, соцобъекты и транспортную инфраструктуру, а также обустроить набережные и парки. В ноябре Марат Хуснуллин заявил, что план по восстановлению города могут выполнить за два года. По состоянию на ноябрь прошлого года российским строителям удалось восстановить 150 домов. Сегодня, 2 мая, в Мариуполе ввели в эксплуатацию более 10 км трамвайных путей.

Милена Костерева

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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