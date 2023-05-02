Хуснуллин пообещал подготовить Мариуполь к отопительному сезону

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году 1829 объектов Мариуполя будут подключены к отоплению по полноценной схеме. За прошедший год, по его словам, теплом удалось обеспечить 1100 объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Могу сказать хорошие новости. В этом году мы полностью беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу. Мы уже за прошлый год 1100 смогли подключить, но так как поздно ко всему приступили, то в этом году все дома 1829 будут подключены к теплу»,— сказал господин Хуснуллин на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, посвященной запуску трамвайного движения в Мариуполе.

Как указал Марат Хуснуллин, среди готовящихся к подключению отопления объектов — 1634 многоквартирных дома и 193 дошкольных образовательных учреждения, больницы и школы. В частности, к концу мая в Мариуполе удалось восстановить школу искусств, указал вице-премьер.

Трехлетний план по восстановлению Мариуполя Минстрой разработал в августе 2022 года. В городе планируют построить многоквартирные дома, соцобъекты и транспортную инфраструктуру, а также обустроить набережные и парки. В ноябре Марат Хуснуллин заявил, что план по восстановлению города могут выполнить за два года. По состоянию на ноябрь прошлого года российским строителям удалось восстановить 150 домов. Сегодня, 2 мая, в Мариуполе ввели в эксплуатацию более 10 км трамвайных путей.

Милена Костерева