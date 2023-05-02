Путин по видеосвязи запустил трамвайное движение в Мариуполе

Президент Владимир Путин принял по видеосвязи участие в церемонии открытия трамвайных путей в Мариуполе. Вместе с президентом был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его город имеет шефство над восстановлением Мариуполя.

«Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил, что возобновление трамвайного движения в Мариуполе — лишь часть работы, которая ведется не только в Донбассе, но и в Запорожской и Херсонской областях. «Здесь строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики, налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство»,— перечислил президент этапы работы. По его словам, власти и дальше будут решать вопросы, необходимые для того, чтобы «жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло».

Глава государства подчеркнул, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализуется благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга. Он также поблагодарил все российские регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам России.

В августе 2022 года Минстрой разработал план по восстановлению Мариуполя. Проект рассчитан на три года. В городе собираются построить 1,03 млн кв. м многоквартирных домов, соцобъекты и транспортную инфраструктуру, обустроить набережные, парки. В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план по восстановлению города могут выполнить за два года. К ноябрю прошлого года российским строителям удалось восстановить 150 домов.

Милена Костерева