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Путин по видеосвязи запустил трамвайное движение в Мариуполе

Президент Владимир Путин принял по видеосвязи участие в церемонии открытия трамвайных путей в Мариуполе. Вместе с президентом был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его город имеет шефство над восстановлением Мариуполя.

«Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил, что возобновление трамвайного движения в Мариуполе — лишь часть работы, которая ведется не только в Донбассе, но и в Запорожской и Херсонской областях. «Здесь строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики, налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство»,— перечислил президент этапы работы. По его словам, власти и дальше будут решать вопросы, необходимые для того, чтобы «жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло».

Глава государства подчеркнул, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализуется благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга. Он также поблагодарил все российские регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам России.

В августе 2022 года Минстрой разработал план по восстановлению Мариуполя. Проект рассчитан на три года. В городе собираются построить 1,03 млн кв. м многоквартирных домов, соцобъекты и транспортную инфраструктуру, обустроить набережные, парки. В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план по восстановлению города могут выполнить за два года. К ноябрю прошлого года российским строителям удалось восстановить 150 домов.

Милена Костерева

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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