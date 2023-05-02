Министр обороны Украины Резников намекнул на техногенные катастрофы в России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «не удивится», если в России произойдет серьезная техногенная катастрофа, которая потребует немедленного внимания властей. По его мнению, Москва может попытаться «объяснить» окончание активных боевых действий на Украине необходимостью реагировать на катастрофу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Heiko Becker, Reuters Алексей Резников

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Это не мой прогноз, а размышление, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма на территории РФ»,— сказал господин Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на мероприятиях, которые пройдут 9 мая в честь Дня Победы. По его словам, в Кремле учитывают, что «киевский режим стоит за целым рядом террористических актов и планирует их дальше».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов