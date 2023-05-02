Министр обороны Украины Резников намекнул на техногенные катастрофы в России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «не удивится», если в России произойдет серьезная техногенная катастрофа, которая потребует немедленного внимания властей. По его мнению, Москва может попытаться «объяснить» окончание активных боевых действий на Украине необходимостью реагировать на катастрофу.
Алексей Резников
Фото: Heiko Becker, Reuters
«Это не мой прогноз, а размышление, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма на территории РФ»,— сказал господин Резников в интервью «Интерфакс-Украина».
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на мероприятиях, которые пройдут 9 мая в честь Дня Победы. По его словам, в Кремле учитывают, что «киевский режим стоит за целым рядом террористических актов и планирует их дальше».
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».