Для размещения производства сжиженного газа в Воронежской области подготовлена площадка на 19,2 гектаров

Правительство Воронежской области перевело два участка в Острогожском районе площадью 14 и 5,2 га из земель сельхозназначения в земли промышленности, транспорта и связи для строительства комплекса по производству сжиженного природного газа и подъездных путей к нему. Это следует из опубликованного постановления правительства региона.

Новую площадку под завод СПГ предоставили ООО «Газпром СПГ технологии» на северо-западе Острогожского района, неподалеку от места прохождения газотранспортного потока Северный Кавказ — Центр и рядом с местным линейным производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ) — одним из крупнейших филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва».

Ранее стало известно, что компания скорректировала параметры инвестпроекта по строительству в Воронежской области первого из трех планируемых заводов сжиженного природного газа (СПГ). Площадку для него перенесли из Эртильского в Острогожский район, поскольку по его территории проходит магистральный газопровод, а в первом муниципалитете свободных мощностей пока не хватает. Объем инвестиций в проект может составить 2 млрд руб., ожидается производство 5 т СПГ в час.

«Газпром» уже создал отдельное юрлицо под проект в регионе — ООО «ГСПГТ Воронеж» зарегистрировано в облцентре в ноябре 2022 года. По данным Kartoteka.ru, его уставный капитал составляет 150 тыс. руб., основной вид деятельности — сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки. 100% долей принадлежат АО «Газхолодтехнология». Гендиректором ООО и руководителем воронежского проекта СПГ назначен Анатолий Красиков, ранее владевший автомобильным и топливным бизнесом в нескольких регионах. Он также руководит аналогичными структурами «Газпрома» в Самарской, Рязанской и Саратовской областях, республике Мордовия.

Владимир Зоркий