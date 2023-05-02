В Кремле внимательно следят за ситуацией с госдолгом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно отслеживают ситуацию с государственным долгом в США. По его словам, в Кремле также внимательно следят и за другими проблемами, с которыми сталкивается мировая экономика.

«Мы видим, что, безусловно, как и мировая экономика, американская экономика сейчас испытывает определенные проблемы. Это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне. Конечно же, мы очень внимательным образом это все отслеживаем, наши фискальные все ведомства»,— заявил господин Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что это не первая кризисная ситуация для экономики США и для всех проблем находились решения. «До сих пор они находили решения, будем наблюдать внимательно и на этот раз»,— заключил господин Песков.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен в письме к лидерам Палаты представителей Конгресса США сообщила, что доступные ресурсы Минфина могут закончиться уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен. В этом случае США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу уже нынешним летом.

Как сообщала ранее газета The New York Times со ссылкой на данные Минфина США, на конец апреля у ведомства была наличность в размере $300 млрд. Согласно прогнозам банка Goldman Sachs, в начале июня у Минфина США может остаться только $60 млрд. Этой суммы хватит, чтобы платить по счетам до конца июля. 9 мая президент США Джо Байден должен обсудить с лидерами Конгресса пути выхода из экономического кризиса.

Впервые Госдолг США превысил отметку $30 трлн в феврале 2022 года. В январе текущего года был достигнут лимит в размере $31,4 трлн, после чего Минфин США объявил о принятии «чрезвычайных мер», чтобы не допустить дефолт.

Подробнее — в материале «По зову американского долга».

Анастасия Ларина