США предупредили Грузию об «игре в рулетку» из-за поставок электроники России

Глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О`Брайен заявил, что грузинские бизнесмены «играют в рулетку», отправляя в Россию электронику, попадающую под санкции ЕС и США.

«Владельцы бизнеса могут стать нарушителями санкций; поэтому они должны быть очень осторожны и избегать подобной торговли»,— заявил Джим О`Брайен в опубликованном 1 мая интервью грузинской редакции «Голоса Америки» (признана в России СМИ—иностранным агентом).

«Критически важные электронные товары попадают в Россию через третьи страны. Это может показаться хорошей деловой возможностью для кого-то в этих странах. Но они должны знать, что, как мы объясняем, некоторые из этих товаров могут оказаться на поле боя»,— сказал господин О`Брайен.

По его словам, большая часть торговли электроникой с РФ «была легальной до конца 2022 года, примерно до того момента, когда ЕС, а затем остальные страны "семерки" ввели ограничения на эту торговлю».

Господин О`Брайен отметил, что Грузия «очень старательно соблюдает финансовые санкции против РФ», но после введения США и ЕС санкций на поставки электроники «мы наблюдаем рост транзита электронных товаров через Грузию в Россию».

Министерство финансов Грузии отвергает обвинения в поставках электроники РФ в обход санкций. В распространенном министерством заявлении говорится, что экспорт в Россию происходит через КПП Казбеги—Верхний Ларс, где все товары тщательно досматриваются, а в мониторинге процесса «активно участвует западные партнеры Грузии». В министерстве подчеркнули, что по всем обвинениям в обходе санкций должны представляться доказательства. Иначе эти утверждения наносят вред репутации страны.

Георгий Двали, Тбилиси