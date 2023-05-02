Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США предупредили Грузию об «игре в рулетку» из-за поставок электроники России

Глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О`Брайен заявил, что грузинские бизнесмены «играют в рулетку», отправляя в Россию электронику, попадающую под санкции ЕС и США.

«Владельцы бизнеса могут стать нарушителями санкций; поэтому они должны быть очень осторожны и избегать подобной торговли»,— заявил Джим О`Брайен в опубликованном 1 мая интервью грузинской редакции «Голоса Америки» (признана в России СМИ—иностранным агентом).

«Критически важные электронные товары попадают в Россию через третьи страны. Это может показаться хорошей деловой возможностью для кого-то в этих странах. Но они должны знать, что, как мы объясняем, некоторые из этих товаров могут оказаться на поле боя»,— сказал господин О`Брайен.

По его словам, большая часть торговли электроникой с РФ «была легальной до конца 2022 года, примерно до того момента, когда ЕС, а затем остальные страны "семерки" ввели ограничения на эту торговлю».

Господин О`Брайен отметил, что Грузия «очень старательно соблюдает финансовые санкции против РФ», но после введения США и ЕС санкций на поставки электроники «мы наблюдаем рост транзита электронных товаров через Грузию в Россию».

Министерство финансов Грузии отвергает обвинения в поставках электроники РФ в обход санкций. В распространенном министерством заявлении говорится, что экспорт в Россию происходит через КПП Казбеги—Верхний Ларс, где все товары тщательно досматриваются, а в мониторинге процесса «активно участвует западные партнеры Грузии». В министерстве подчеркнули, что по всем обвинениям в обходе санкций должны представляться доказательства. Иначе эти утверждения наносят вред репутации страны.

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...