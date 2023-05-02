В ТРЦ «Планета» открылся магазин MAAG, заменивший Zara

Сегодня в ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды MAAG, заменивший бренд Zara, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе торгового центра. Отдел расположен на первом этаже, его площадь составляет 2,9 тыс. кв. м.

Напомним, что магазины испанской группы Inditex (Bershka, Zara Home, Stradivarius и Pull & Bear) закрылись в РФ с началом СВО. Позднее стало известно, что компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, собирается открыть магазины под собственными брендами. Магазины Zara должны были работать под новым названием Maag, Bershka собирались переименовать в Ecru, а Pull & Bear — в DUB. Недавно стало известно, что сеть магазинов одежды Zara откроется в пермском ТРЦ «Планета» под новым названием Maag 2 мая.

Магазины Maag стали открываться в регионах России в конце апреля.