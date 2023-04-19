Госдума приняла закон о расчете экспортных пошлин на Urals с учетом стоимости Brent

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, который устанавливает ставку пошлины на экспорт нефти не из цены российского сорта Urals, а исходя из стоимости смеси Brent. Новая схема расчета должна вступить в силу с 1 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Закон устанавливает, что для расчета пошлины на июнь будет использоваться цена Brent (точнее — совпадающая с ней котировка North Sea Dated на рынке Северного моря) минус $204,4 за тонну (это $28 за баррель), на июль и далее — Brent минус $182,5 за тонну ($25). Таким образом, дисконты будут ровно теми же, что и для расчета НДПИ.

Ранее в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно закону, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле дисконт Urals составит более $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае дисконт составит $31 от Brent.

По данным Минфина, средняя цена Urals в марте текущего года составила $47,85 за баррель против $89,05 в марте 2022-го. Стоимость на сорт нефти упал в 1,86 раза, оценивали в Минфине.

Подробнее о законе — в материале «Бюджет прощается с Urals».

Эрдни Кагалтынов