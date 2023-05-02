Следком Кубани не комментирует видеоролик о задержании подозреваемого по делу об аниматорах

Информация о якобы задержании подозреваемого по делу о пропавших на Кубани аниматорах официально не подтверждена. На ресурсах СУ СКР по Краснодарскому краю по-прежнему отсутствуют сведения об установлении лиц, которые могут быть причастны к исчезновению 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко в станице Березанской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kub Mash Фото: Kub Mash

Ранее СМИ сообщали, что в Краснодаре был задержан мужчина, который якобы замешан в исчезновении аниматоров. Кроме того, в соцсетях появилась информация об обнаруженных следах борьбы в сгоревшем автомобиле Кирилла Чубко.

Владелец эвент-агентства и его сотрудница перестали выходить на связь вечером 28 апреля, когда возвращались с мероприятия из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Позже в Брюховецком районе был найден обгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), им занимается отдел по расследованию особо важных дел. Ход расследования контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.

В розыске задействованы волонтеры и полицейские. Установлением местонахождения пропавших также заняты следователи-криминалисты.

Олег Исаев

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