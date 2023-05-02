Бастрыкин взял на контроль дело об исчезновении аниматоров на Кубани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании исчезновения двух аниматоров в Выселковском районе и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Сейчас следователи-криминалисты устанавливают местонахождение аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Они перестали выходить на связь вечером 28 апреля, когда ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск и проезжали около станицы Березанской.

По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вечером 1 мая в Брюховецком районе нашли сгоревший автомобиль Hyundai, на котором, предположительно, передвигались пропавшие аниматоры. Позже в СМИ появилась информация о задержании одного из подозреваемых по делу об исчезновении мужчины и женщины. Однако официально эта информация пока не подтвердилась.

Татьяна Ручкина

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