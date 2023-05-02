В Сосьве пожарные ликвидируют новые очаги тления

В поселке Сосьва (Свердловская область) в нескольких районах наблюдается задымление без открытого огня. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, там происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. Угрозы для населения нет.

В ликвидации очагов в районе «Биржи №4» задействованы три единицы спецтехники и восемь человек личного состава. В районе «Новой биржи» в проливке очагов — 12 человек и четыре единицы спецтехники. К очагам тления следует опорный пункт для тушения крупных пожаров, в составе которого находится пожарная насосная станция.

Напомним, на прошлой неделе в Сосьве произошел крупный пожар. В результате него сгорели более 100 домов — жилье потеряли порядка 600 человек. Также полностью сгорело здание ЛИУ. Двое местных жителей погибли в результате пожара. В минувшую субботу суд арестовал двух обвиняемых по делу о трагедии.

Диана Сунагатуллина

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