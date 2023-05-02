В Екатеринбурге могут освободить из спецшколы мальчика, подвергавшегося сексуальному насилию

Суд рассмотрит иск о освобождении из спецшколы №124 Екатеринбурга мальчика, подвергавшегося сексуальному насилию со стороны сверстников. Об этом «Ъ-Урал» рассказала адвокат Олеся Бортникова. По ее словам, иск был подан в ответ на решение спецшколы о переводе ребенка в Рефтинское спецучреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Представители спецшколы подали иск о переводе, что стало для всех нас неожиданным. После того, что случилось с мальчиком, перевод в другое место может быть для него травмирующим. Необходимо провести медицинское обследование, чтобы понять, в каком он сейчас состоянии. Кроме того, если его поместят в другой город, это затруднит работу следствия»,– отметила адвокат.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области поддержит иск об освобождении мальчика, о чем представитель ведомства заявит в суде.

В случае, если суд встанет на сторону спецшколы, Олеся Бортникова намерена не только обжаловать это решение, но и подаст ходатайство в Следственный комитет. «У нас есть закон о государственное защите свидетелей и потерпевших по уголовным делам. И если наш иск отклонят, мы будем настаивать, чтобы нам предоставили государственную защиту»,– отметила госпожа Бортникова. Сейчас, по ее словам, мальчик находится с родственниками.

В апреле следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ после того, как из спецшколы сбежал 13-летний подросток, рассказавший следователям о случаях насилия. «Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, произошла в сентябре-октябре 2022 года. По его словам, один 12-летний воспитанник спецшколы предстал перед «товарищеским судом» за то, что он, по мнению воспитателя, «слишком много врал». Якобы коллективно было принято решение подвергнуть ребенка «оральному сексуальному насилию».

Адвокат сбежавшего подростка Георгий Краснов заявлял, что инициировал «товарищеский суд» один из воспитателей, которому за 70 лет. Кроме того, директор учреждения якобы знала о сексуальном насилии над подростком, и даже обсуждала этот инцидент с учащимися. Однако, по словам адвоката, она не наказала обидчиков, а спрашивала у потерпевшего при всех детях: «Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?».

Впоследствии суд отправил под арест двух подростков, обвиняемых по уголовному делу.

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