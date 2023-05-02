В Белоруссии только партия «Белая Русь» прошла предписанную законом перерегистрацию

Ни одна из белорусских партий пока не прошла перерегистрацию, кроме «Белой Руси». Об этом сообщил министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко.

«На сегодняшний день все условия, которые обозначены в нашем законодательстве, выполнены только одной партией — белорусской партией "Белая Русь"»,— рассказал глава Минюста (цитата по БЕЛТА).

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о совершенствовании подходов к созданию и деятельности партий. Предполагается, что Минюст Белоруссии в течение полугода после его вступления в силу (до сентября) должен перерегистрировать политические партии. Деятельность партий, не прошедших перерегистрацию, прекратят по решению Верховного суда. По закону партии также должны увеличить минимальный порог численности учредителей (членов) с 1 тыс. до 5 тыс. человек и обязательно иметь организационные структуры в Минске и во всех областях.

«Белая Русь» была учреждена в марте. Ее создали на основе одноименного общественного объединения, действующего с 2007 года. Стратегической целью партии называли «укрепление независимой, сильной, процветающей» Белоруссии. Сегодня, 2 мая, министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало партию.

Лаура Кеффер