Выручка застройщика ЖК Mantera в Олимпийском парке Сириуса выросла до 116 млн рублей

Выручка ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"», которое возводит гостиничный комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence в Сириусе, выросла за 2022 года в четыре раза, до 116,3 млн руб. Отчетность компании опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mantera Residence Фото: Mantera Residence

Согласно финансовым данным организации, в 2021 году выручка ООО «СЗ "Сочи-парк пять плюс"» составила 31,1 млн руб.

Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» является девелопером гостиничного комплекса deluxe-класса Mantera Seaview Residence, который возводится перед стадионом «Фишт» в Сириусе. СМИ связывают компанию с именем экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. По данным «Ведомостей», владеющий 73% доли в компании Александр Скок является управляющим активами бывшего чиновника.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, площадь участка составляет 10,4 га, кадастровая стоимость — 2,5 млрд руб., земля находится в федеральной собственности.

Арбитражный суд Краснодарского края в конце марта признал заключенный между застройщиком и Росимуществом договор аренды ничтожным, постановив погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении участка правом аренды и ипотекой в пользу Росбанка, банка ДОМ.РФ, госкорпорации ВЭБ.РФ и ВТБ. Финансовые структуры являются основными кредиторами строительства, которое в 2022 году было оценено в 130 млрд руб.

В Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступили жалобы на решение АС Краснодарского края от АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО Росбанк.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрировано в пгт Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Ранее в пресс-службе Mantera Seaview Residence рассказали, что проект реализуется в соответствии с 214-ФЗ с применением эскроу-счетов, несмотря на судебные разбирательства, строительство и финансирование объекта идет по графику.

Тат Гаспарян

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