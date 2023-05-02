Высокогорский ГОК ушел в убытки на 700 млн рублей

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК, Нижний Тагил) в 2022 году получил 705,23 млн руб. чистого убытка после чистой прибыли в 1,86 млрд руб. годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании. Валовая прибыль предприятия сократилась почти в 60 раз. Выручка предприятия снизилась в 1,6 раза — до 5,98 млрд рублей, себестоимость продаж — на 4,4%.

Впрочем, как говорится в документе, финансовое состояние организации «позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов».

Напомним, ФНС подала иск о признании Высокогорский ГОК банкротом. Размер долга составляет 924,5 млн руб. В 2018 году ФНС уже пыталась обанкротить ВГОК. На тот момент сумма требований составляла 500,4 млн руб. В декабре 2022 года ВГОК ограничил потребление электроэнергии из-за долгов за электроэнергию в 240 млн руб. Предприятие уже несколько лет является одним из крупнейших должников «ЭнергосбыТ Плюс».

Высокогорский ГОК производит железную руду, агломерат и концентрат мокрой магнитной сепарации. Продукция комбината поставляется на предприятия металлургии. Его мощности позволяют добывать около 3,8 млн т руды и производить более 3 млн т агломерата. В 2013 году был выкуплен за $20 млн у «Евраз-холдинга» НПРО «Урал».

Диана Сунагатуллина

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