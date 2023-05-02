Путин поручил до 20 мая уточнить порядок выплат дивидендов резидентам недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил до 20 мая представить предложения по уточнению порядка выплат части прибыли юридических лиц акционерам из недружественных стран. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из сообщения на сайте Кремля.

Соответствующее поручение подготовлено по итогам пленарного заседания съезда и встречи президента с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Съезд РСПП с участием Владимира Путина состоялся 16 марта. На мероприятии первый вице-премьер Андрей Белоусов озвучил, в частности, планы правительства по ослаблению капитальных ограничений для нерезидентов (как из дружественных стран, так и из недружественных), если они пришли на рынок РФ после начала военной операции РФ на Украине и введения санкций.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, речь идет о возможности иностранцев выводить из РФ вложенные деньги: в том числе послабления могут коснуться работы счетов типа С — сейчас там заблокированы средства иностранных компаний в рублях (в основном дивиденды от вложений в российские компании), которые можно направить только на уплату налогов или покупку ОФЗ. Сейчас правкомиссия может в индивидуальном порядке одобрить их конвертацию или выплату дивидендов для обеспечения продолжения работы компаний в России.

Подробнее о том, как прошел съезд РСПП, — в материале «Капиталу не оставили выбора».

Эрдни Кагалтынов