Коньяк разбавляют фальсификатом

Больше половины бюджетного российского коньяка — фальсификат, к такому выводу пришли специалисты Роскачества. Они проверили 23 наименования продукции разных заводов стоимостью не дороже 920 руб. за 0,5 л и в каждой второй бутылке обнаружили дистиллят не виноградного происхождения. Употреблять эти напитки можно, отмечается в исследовании, но это не коньяк. Кто попал в антирейтинг? И как регулируется рынок алкоголя, который ввозится по параллельному импорту? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После начала СВО на Украине россияне стали больше пить, причем именно крепкий алкоголь. По данным компании FinExpertiza, этот показатель за 2022 год вырос на 7,5%. В среднем на человека приходится почти 7 л водки и коньяка в год, а вот вино теперь покупают меньше, так как для большинства оно стало слишком дорогим.

Так что неудивительно, что именно крепкие напитки чаще всего и подделывают и, как выясняется, фальсификат встречается и в бюджетных коньяках российских производителей. Роскачество таких насчитало 12, в их числе «Киновский» московского завода «КиН», «Альтаир» Коломенского винно-коньячного завода и «Крепость Кизляр» Кизлярского коньячного завода.

По данным экспертизы, производители якобы используют дистилляты не из винограда, а, значит, это не коньяк. Вместе с тем напитки безопасны, отмечается в исследовании, по массовой концентрации метилового спирта несоответствий не выявлено. “Ъ FM” ожидает комментария от упомянутых компаний. А руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский задается вопросом, где дегустаторы покупали этот коньяк:

«Когда сотрудники Роскачества где-то что-то приобретают, они должны четко указать: на какой территории, по какому адресу. В легальной рознице псевдоалкогольная продукция реализовываться не может. Там, что называется, сейчас не то что мышь не проскочит — комар не пролетит. Проверяются легальные производители.

Так что, если действительно будет выявлено, что тот или иной завод при розливе коньяков использовал так называемые белые спирты, то это очень серьезное нарушение, за которым может последовать и запрет на производство алкогольной продукции».

Долю нелегального крепкого алкоголя на российском рынке эксперты оценивали в 25-27%, но это было до начала боевых действий на Украине и введения санкций в отношении России. Тогда хотя бы можно было найти виновников и предъявить претензии производителям. Теперь же концов в цепочке параллельного импорта не найти, подчеркнул гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов:

«Сейчас появились компании, которые ввозят в Россию алкоголь и у которых нет вообще никакой сбытовой структуры. В штате значатся три-десять человек, занимающихся именно импортом. Так что на рынке попадается непонятно что, непонятно каким путем завезенное.

Если вы поднимите таможенную статистику и посмотрите на самых больших игроков на этом рынке, то это компании без рода и племени.

Они выступают техническими импортерами для других брендов, в том числе и для сетевого ритейла, который, покупая эту продукцию, тоже берет на себе определенные риски».

Минпромторг разрешил параллельные поставки спиртного в ноябре 2022-го. Без согласия правообладателя в Россию теперь можно ввозить порядка 40 алкогольных брендов, в основном крепких. И только по итогам января-февраля 2023 года импорт вырос на 23%. По данным источников “Ъ”, дистрибуторы и торговые сети ввезли в страну 79 млн л алкоголя, это рекорд за пять лет.

И каждую бутылку проверить невозможно, пояснил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: «Если мы говорим про параллельный импорт, то партия будет куплена у какой-то фирмы за рубежом. Откуда у нее эта продукция, сведений нет. Вместе с тем бренды крепкого алкоголя, многие из которых ушли из России, прекрасно подделываются.

Если где-то в трущобах в Мумбае льют этот "алкоголь", то им наплевать, что кто-то в России им отравится, им за это ничего не будет, до них просто не дойдут».

Между тем противников ввоза крепких напитков в обход санкций было больше, чем интересантов. К Минфину, в частности, обращалась и ассоциация «Деловая Россия», куда входят производители алкоголя. Но в итоге пока параллельный импорт в этой сфере работает. Технические компании со штатом в пять-десять человек максимум рискуют своим уставным капиталом. Так что от контрафакта никто не защищен, а механизмов, чтобы его остановить, пока нет.

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