«Росмэн» с июня начнет продавать в России кукол L.O.L. и Bratz

Холдинг «Росмэн» (в него входит одноименное издательство; компания также занимается дистрибуцией игрушек) с июня начнет продавать в России кукол L.O.L. Surprise! и Bratz. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец и гендиректор холдинга Михаил Маркоткин. Соответствующий контракт «Росмэн» подписал с владельцем этих брендов — американской компанией MGA Entertainment. По оценке Михаила Маркоткина, объем инвестиций, которые потребуются для выполнения контракта, составит около $10 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MGA Entertainment Фото: MGA Entertainment

По словам господина Маркоткина, игрушки MGA Entertainment планируется дистрибутировать как в рознице, так и в онлайн-каналах продаж. Однако, с какими ритейлерами и маркетплейсами обсуждается этот вопрос, он не уточнил. Гендиректор ожидает, что дистрибуторский контракт позволит к 2024 году нарастить выручку «Росмэна» на 10–20%. Для выполнения контракта, а именно для закупки продукции и маркетингового продвижения брендов, по оценке Михаила Маркоткина, потребуются инвестиции в объеме до $10 млн. Он надеется их вернуть в течение «не более чем двух лет».

Бренд кукол Bratz был запущен в 2001 году, а L.O.L. Surprise! — в 2016-м. Для продвижения этих игрушек MGA Entertainment с 2005 по 2008 год выпускала мультсериал про Bratz. Производство мультфильмом про кукол L.O.L. началось в 2021-м.

Ранее основным дистрибутором игрушек MGA Entertainment в России была компания «Сакс». Однако в 2019 году СКР по Московской области предъявил руководству ООО «Сакс игрушки» обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, с 2015 по 2016 год компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль в общей сумме порядка 600 млн руб.

По данным источника «Ъ», «Сакс» урегулировал претензии, заплатив требуемую сумму, из-за чего финансовая нагрузка на бизнес резко выросла. В 2021–2022 годах на фоне проблем у «Сакса» игрушки MGA в Россию начала ввозить для себя торговая сеть «Детский мир». В 2021 году «Сакс» подписал новый контракт с MGA Entertainment и продлил права на дистрибуцию игрушек L.O.L. Surprise! и Bratz.

Милена Костерева