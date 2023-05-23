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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года двенадцатому чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы Анатолию Карпову

Анатолий Карпов

Анатолий Карпов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Анатолий Карпов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

— Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Для несколько поколений спортсменов и почитателей шахмат Вы — настоящая легенда, у которой мы учимся работать и побеждать, и целая эпоха, которую мы очень ценим и уважаем. Ваши выдающиеся профессиональные и человеческие качества блистательно сочетаются во всех ваших свершениях: на пути к шахматному Олимпу и на его вершине, на турнирах и Олимпиадах, в развитии теории и практики игры, в создании детских школ и многочисленных матчах с любителями во всех уголках страны и мира, в многолетнем служении Отчизне и помощи соотечественникам в общественных организациях и в Государственной думе. Берегите себя для шахмат, для России и для мира! Будьте здоровы и счастливы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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