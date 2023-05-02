Мерзлякова: заключенные, эвакуированные из сгоревшей лечебницы в Сосьве, хотят отправиться на СВО

Часть осужденных из ИК-3 (Краснотурьинск), которых эвакуировали из сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) в поселке Сосьва, заявили о желании отправиться на специальную военную операцию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«У мужчин в ИК-3 атмосфера немного другая. Вопросы, которые их волнуют – как попасть на фронт? Попросила поднять руки, кого волнует этот вопрос – почти половина»,– написала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что эвакуированные заключенные из ИК-16 и ИК-3 поблагодарили администрацию ЛИУ, который принял решение эвакуировать лечебницу до того, как на здание перекинулся огонь. Сейчас те, у кого в легких остались какие-либо признаки болезни, отправлены в ЛИУ-51 в Нижний Тагил. В Краснотурьинске выздоровевшие.

Напомним, пожар в Сосьве произошел на прошлой неделе. В результате него сгорели более 100 домов – жилье потеряли порядка 600 человек. Также полностью сгорело здание ЛИУ. Двое местных жителей погибли в результате пожара.

В минувшую субботу суд арестовал двух обвиняемых по делу о трагедии в Сосьве. Специалисту по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеславу Алексееву инкриминируют халатность, повлекшую гибель двух человек, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организации (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Управляющего пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфара Мамедова обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности).

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