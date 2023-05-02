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Коммерсантъ FM
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В Израиле рассказали, в каком случае могут вернуться к экстренной репатриации для россиян

В случае усилении волны репатриации из России и Белоруссии в Израиле снова могут рассмотреть вопрос возвращения программы экстренной репатриации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на министерство алии и интеграции Израиля.

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации»,— сообщили в ведомстве.

Там добавили, что закрытие центров экстренной репатриации связано с тем, что в Израиль прибыло много репатриантов в последний год, а также «необходимостью уделять больше внимания» прибывшим в страну. В министерстве отметили, что возможность экстренной репатриации для украинцев по-прежнему доступна, для россиян и белорусов — «в особых гуманитарных».

15 апреля министерство интеграции Израиля закрыло программу экстренной репатриации для россиян и белорусов, въехавших в страну после 15 апреля. Процесс репатриации для них теперь будет проходить в стандартном формате.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Репатриация отменяет экстренность».

Олеся Павленко

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