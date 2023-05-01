Главные анонсы 1–7 мая

1 мая, понедельник

К Швейцарии перейдет председательство в Совбезе ООН.

Во Франции состоится общенациональная демонстрация против пенсионной реформы.

В Москве и других городах России пройдет первомайская акция профсоюзов.

В Волгограде состоится футбольный ретроматч по мотивам встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» в 1943 году.

В Ярославле начнется международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета.

2 мая, вторник

В Москве президент России Владимир Путин встретится с членами правительства РФ.

Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение.

Арбитражный суд Москвы начнет слушать дело о банкротстве крупнейшего российского сотового ритейлера «Связной».

3 мая, среда

В Минеральных Водах начнется первая Кавказская инвестиционная выставка.

4 мая, четверг

В Гоа (Индия) глава российского МИДа Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС.

В Бостоне (США), как ожидается, суд вынесет приговор в отношении обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина.

В Москве в Музее Победы пройдут «Русские чтения», приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая, пятница

Ташкент (Узбекистан) с двухдневным визитом посетит президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

6 мая, суббота

В Великобритании состоится коронация Карла III.

В Москве на ВДНХ начнется неделя интерьера и дизайна.

В Сеуле (Южная Корея) Координационный совет организаций российских соотечественников проведет акцию «Бессмертный полк».

7 мая, воскресенье

В Кишиневе (Молдавия) запланирована мирная антиправительственная акция.

В Москве состоится генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.