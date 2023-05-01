Главные анонсы 1–7 мая

1 мая, понедельник
К Швейцарии перейдет председательство в Совбезе ООН.
Во Франции состоится общенациональная демонстрация против пенсионной реформы.
В Москве и других городах России пройдет первомайская акция профсоюзов.
В Волгограде состоится футбольный ретроматч по мотивам встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» в 1943 году.
В Ярославле начнется международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета.
2 мая, вторник
В Москве президент России Владимир Путин встретится с членами правительства РФ.
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение.
Арбитражный суд Москвы начнет слушать дело о банкротстве крупнейшего российского сотового ритейлера «Связной».
3 мая, среда
В Минеральных Водах начнется первая Кавказская инвестиционная выставка.
4 мая, четверг
В Гоа (Индия) глава российского МИДа Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС.
В Бостоне (США), как ожидается, суд вынесет приговор в отношении обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина.
В Москве в Музее Победы пройдут «Русские чтения», приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
5 мая, пятница
Ташкент (Узбекистан) с двухдневным визитом посетит президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
6 мая, суббота
В Великобритании состоится коронация Карла III.
В Москве на ВДНХ начнется неделя интерьера и дизайна.
В Сеуле (Южная Корея) Координационный совет организаций российских соотечественников проведет акцию «Бессмертный полк».
7 мая, воскресенье
В Кишиневе (Молдавия) запланирована мирная антиправительственная акция.
В Москве состоится генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.