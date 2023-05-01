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Коммерсантъ FM
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ООН: Судан могут покинуть более 800 тыс. человек

Замглавы Агентства ООН по делам беженцев Рауф Мазу заявил, что, по прогнозу агентства, Судан могут покинуть 815 тыс. человек, из них 580 тыс. суданцев, а также беженцев. По словам господина Мазу, которые приводит агентство Reuters, страну уже покинули около 73 тыс. человек.

Тем временем другой представитель ООН, Абду Диенг, заявил о грядущей полномасштабной катастрофе в Судане. «Прошло более двух недель разрушительных боевых действий в Судане — конфликта, который превращает гуманитарный кризис в Судане в полномасштабную катастрофу»,— сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране на брифинге по видеосвязи. «Региональный побочный эффект кризиса вызывает серьезную озабоченность»,— отметил господин Диенг.

По данным Минздрава Судана, по меньшей мере 528 человек убиты и 4599 ранены в ходе конфликта. ООН называла аналогичное число погибших, но считает, что реальные потери намного выше.

Конфликт в борьбе за власть между регулярной армией и военизированными силами быстрого реагирования обострился 15 апреля. После переворота 2021 года в Судане они разделили контроль над правительством, сейчас у них возникли разногласия по поводу перехода к гражданскому правлению.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова

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