Astellas Pharma приобретает Iveric Bio за $5,9 млрд

Японская фармацевтическая компания Astellas договорилась с американской Iveric Bio о покупке всех ее акций по цене $40 за каждую, что на 64% выше их стоимости на момент закрытия торгов 31 марта — последнего дня перед тем, как начались переговоры. Общая сумма сделки составит порядка $5,9 млрд. Это крупнейшее приобретение в истории японской компании. Кроме того, с 2019 года это уже пятая крупная покупка Astellas своих зарубежных конкурентов.

Базирующаяся в Нью-Джерси компания Iveric специализируется на разработке методов лечения заболеваний сетчатки глаза. Ключевым активом Iveric является препарат Avacincaptad Pegol (ACP), который в настоящее время проходит стадию клинических испытаний. Он предназначен для лечения географической атрофии — поздней стадии дегенерации желтого пятна, распространенной причины потери зрения у пожилых людей. В феврале Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США завершило рассмотрение заявки Iveric и объявило, что изучит вопрос о его включении в список рецептурных препаратов к середине августа этого года. В случае положительного заключения FDA препарат может поступить в продажу до конца 2023 года.

В последнее время многие крупные фармкомпании стараются расширить свой портфель лекарств, приобретая разработчиков и производителей инновационных препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний. В числе крупных сделок последнего времени — покупка Merck биотехнологической компании Imago за $1,4 млрд в ноябре прошлого года, а также слияние американской биотехнологической компании Amgen с ирландской Horizon Therapeutics в декабре. Сумма этой сделки составила $27,8 млрд. Кроме того, в августе прошлого года Amgen купила другого производителя препаратов для лечения редких аутоиммунных заболеваний, ChemoCentryx, за $3,7 млрд.

Кирилл Сарханянц