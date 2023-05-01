Министр обороны Украины Резников призвал власти Японии поставить вооружение для борьбы с беспилотниками

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к японским властям с просьбой оказать поддержку Киеву и предоставить средства радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил в интервью агентству «Киодо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Heiko Becker, Reuters Алексей Резников

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Вы очень, очень современная страна, обладающая средствами радиоэлектронной борьбы. Нам это жизненно необходимо»,— сказал господин Резников и отметил, что эти системы необходимы украинской стороне для борьбы с беспилотниками.

В то же время глава украинского оборонного ведомства выразил понимание позиции Японии, которая не поставляет Украине вооружений из-за конституционных ограничений. При этом он выразил надежду, что страны G7 на саммите в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая, обсудят свой ответ на «агрессию России против Украины». В частности, Алексей Резников обратил внимание на экономические и политические санкции в отношении России, а также на создание международного трибунала.

В соответствии с законодательством Япония может поставлять военные системы и технологии только в страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. На данный момент в эту категорию входят лишь США. 26 апреля японская правящая Либерально-демократическая партия инициировала консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева