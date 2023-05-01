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Коммерсантъ FM
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На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni

Командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук опубликовал в Telegram фотографию самолета Су-25 с ракетами. Как уточняет агентство УНИАН, это американские неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух–земля» Zuni.

Сам Николай Олещук не уточнил, что за ракеты представлены на фотографии. В своем посте он указал, что это «за преступления в Умани». В ночь на 28 апреля по Умани был нанесен ракетный удар. Разрушен многоэтажный дом. По последним данным, в результате удара погибли 28 человек. Минобороны России в тот же день сообщило, что ночью военно-космические силы нанесли «групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ».

6 января США опубликовали список вооружения, которое будет направлено Украине в рамках пакета военной помощи. В него, в частности, вошли 4 тыс. авиационных ракет Zuni. Неуправляемая авиационная ракета Zuni является ближайшим аналогом советской С-13, но с большей дальностью и калибром. Максимальная дальность ракеты — 8 км.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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