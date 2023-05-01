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Коммерсантъ FM
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Власти Днепропетровской области сообщили о 34 раненых при взрывах в Павлограде

В результате взрывов в городе Павлоград Днепропетровской области ранения получили 34 человека, в том числе пятеро детей, сообщил в Telegram глава местной администрации Сергей Лысак. Взрывы произошли сегодня, 1 мая, ночью.

По информации местных властей, пострадавшие получили ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, некоторые отравилась продуктами горения. В реанимации находятся две женщины в возрасте 45 и 55 лет, остальные лечатся амбулаторно.

Ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Минобороны России с утра сообщило, что российские военные нанесли удары в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка в ДНР.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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