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Андрей Бетин, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» — о том, как выпускники мастерской становятся проводниками преобразований в стране

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

— Планируете ли вы увеличивать количество образовательных программ в ближайшем будущем?

— С момента открытия в 2019 году мастерская управления «Сенеж» ежегодно проводит более 40 образовательных программ, аналогов которым как в содержательной части, так и по составу экспертов и спикеров в России нет. В 2022 году нашими выпускниками стали 15 тыс. человек, в 2023-м через наши образовательные программы пройдут 22 тыс. человек.

Мы планируем повышать как количество образовательных направлений, расширяя аудитории, так и число программ, особенно с запуском нового кампуса. И будем увеличивать треки в востребованных программах. Планируем распространить наш опыт по подготовке руководителей системы здравоохранения «новой формации» на другие социальные сферы - образование, культуру, муниципальное управление. Уже традиционно программу подготовки и развития резерва высших управленческих кадров страны, известную как «Школа губернаторов», РАНХиГС проводит в «Сенеже», и этот год не стал исключением. Ее выпускники занимают самые разные руководящие должности в министерствах, ведомствах и в госкорпорациях.

Также будем плотно работать с участниками из новых субъектов России. В нынешнем году наш опыт подготовки наставников стал востребован в проекте «Спасибо, братцы!» для демобилизованных студентов Донецкой и Луганской народных республик. Мы подготовим пул наставников-координаторов, которые будут оказывать содействие студентам в формировании личной траектории развития.

— Какие приоритеты вы ставите для себя при разработке образовательных программ?

— Миссия «Сенежа» — делать сильных людей России еще сильнее. Стратегическим направлением для нас будет подготовка управленцев для трех ключевых сфер: государственной, общественной и бизнеса. Важное проектное направление «Сенежа» — работа с человеческим потенциалом страны: как системно привлекать, обучать и удерживать сотрудников в современных условиях. Также в планах — создание программы для муниципальных команд для повышения эффективности местного управления и формирования базы успешных практик для всего контура муниципалитетов в стране. В России сейчас около 20 тыс. муниципальных образований, а это почти 600 тыс. сотрудников.

Другое наше приоритетное направление — работа с молодежью. В нынешнем году мы реализуем более 20 программ, поддерживающих ключевые направления государственной молодежной политики.

— Какие форматы обучения предлагает «Сенеж»? Планируется ли их расширение?

— «Сенеж» всегда задавал образовательные стандарты практико-ориентированных программ. В них и сейчас есть треки, которые ведут мастера—выдающиеся эксперты, но мы планируем сделать и полностью авторские программы. Это уникальный опыт для участников, потому что мастерами программ выступают первые лица государственного управления и крупных компаний. И мы гордимся, что команда наших мастеров постоянно расширяется.

Направление, которое начнем с этого года, — сотрудничество с корпоративными университетами региональных правительств и ключевых российских компаний. Уже сейчас мы налаживаем партнерство с регионами по развертыванию технологий бережливого производства. Наша цель - укрепление и внедрение культуры результата через создание площадок внедрения инструментов оптимизации и повышения эффективности процессов – «Фабрик процессов». Также фокусным направлением для нас станет развитие партнерских отношений между управленцами различных стран.

Наша задача не только в передаче новых знаний, но и в поддержании стремления служения Родине. Мы видим в наших выпускниках проводников преобразований в стране. Знания, умения, технологии, полученные в «Сенеже», они приносят в свои регионы, в свои команды, передают их, тем самым запуская волну изменений.

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