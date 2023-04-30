Папа римский сохраняет намерение встретиться с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск заявил, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отложенная из-за конфликта на Украине, должна состояться. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Венгрию.

«Была встреча, которую мы должны были провести в Иерусалиме в июне или июле прошлого года, но она была отложена из-за войны — она должна состояться»,— сказал папа римский (цитата по Vatican News).

По словам понтифика, с начала вооруженного конфликта на Украине он только однажды разговаривал с патриархом — беседа проходила с помощью сервиса Zoom и продлилась 40 минут. Папа римский заявил, что поддерживает связь с главой Русской православной церкви при содействии митрополита Антония, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Первая и пока единственная встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась на Кубе 12 февраля 2016 года. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович предложил папе римскому встретиться с патриархом в Подгорице.

Эрдни Кагалтынов