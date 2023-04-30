Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с командующему силами НАТО в Европе

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время встречи в расширенном составе с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи обсудил широкий круг вопросов. В том числе Валерий Залужный подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный с Кристофером Каволи

Фото: телеграм-канал Валерия Залужного Валерий Залужный с Кристофером Каволи

Фото: телеграм-канал Валерия Залужного

Также стороны обсудили важность своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники. «Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи»,— написал украинский военачальник по итогам встречи в своем Telegram-канале.

Киев нуждается в широком спектре вооружений и систем противовоздушной обороны, заявил он Кристоферу Каволи. Военачальники обсудили подготовку военных и договорились продолжить диалог.

Ранее американская газета The New York Times писала, что конфликт на Украине подтолкнул НАТО к решительным действиям. По данным издания, сейчас альянс номинально может при необходимости разместить 13 корпусов численностью от 40 тыс. до 50 тыс. человек в каждом для проведения военных действий, он уже развернул многонациональные войска в восьми странах вдоль восточной границы с Россией.

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Мария Федотова