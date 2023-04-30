Президент Чехии: нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, чтобы иметь возможность эффективно защищаться или начать контратаку. Об этом господин Павел сказал после двухдневного визита на Украину. Президент Чехии отметил, что союзники поставляют Киеву современную технику, в том числе танки, но с минимальным количеством боеприпасов, что в итоге делает их складским товаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Павел

Фото: Johanna Geron / Reuters Петр Павел

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Украинцы могут пользоваться машинами только несколько дней, потом их нужно снять — и они становятся товаром на складе. Это действительно не имеет смысла»,— сказал Петр Павел на пресс-конференции (цитата по чешскому изданию Seznam Zpravy).

Необходимые боеприпасы зачастую уже не производятся в Чехии, пояснил господин Павел, отметив, что они доступны в некоторых других странах, которые традиционно закупали советские технологии. «Критическая нехватка боеприпасов ограничивает возможности Украины эффективно защищаться и в какой-то мере ограничивает ее от ведения успешного контрнаступления»,— заявил Петр Павел, добавив, что Киеву для возвращения территорий без контрнаступления не обойтись. По словам президента Чехии, преимущество русских состоит в количестве боеприпасов, они стреляют «в четыре-пять раз больше, чем украинцы, каждый день».

Во время визита на Украину он анонсировал совместное производство оружия и учебных самолетов, а также ремонт танков. Визит Петра Павела совпал с приездом президента Словакии Зузаны Чапутовой.

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Мария Федотова