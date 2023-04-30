КНДР назвала визит президента Южной Кореи в США провоцирующим ядерную войну

Власти КНДР сочли визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США провокацией для разжигания ядерной войны. Позицию Северной Кореи опубликовало государственное информационное агентство ЦТАК. Первый за 12 лет визит главы Южной Кореи в Соединенные Штаты состоялся 26 апреля.

Агентство отмечает, что совместные усилия Соединенных Штатов и Южной Кореи по «расширенному сдерживанию» КНДР позволяют сделать вывод о том, что Вашингтон и Сеул считают ядерную войну против Северной Кореи «уже утвердившимся фактом».

«В такой ситуации наше государство естественно должно наращивать военные силы сдерживания, соответствующие нынешней и будущей тревожной ситуации с безопасностью»,— указало ЦТАК.

26 апреля президент США Джо Байден принял главу Южной Кореи Юн Сок Ёля. Главы двух государств осудили ядерную программу Пхеньяна и программу создания баллистических ракет и согласовали ряд мер, связанных с вопросами безопасности в регионе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сеул на распутье».

Григорий Лейба