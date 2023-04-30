Глава парламента Крыма пригрозил Украине жестким отпором в случае нападения на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка Украины организовать наступление на Крым получит «жесткий отпор». О подобных планах накануне сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владимир Константинов добавил, что соответствующие решения принимает «организованный Запад», а не украинские власти. По его словам, контрнаступление начнется только с команды «западных кураторов». «Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление»,— заявил глава крымского парламента «РИА Новости».

29 апреля Владимир Зеленский в интервью Yle подтвердил планы украинских военных начать контрнаступление, которое, по его мнению, «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль». При этом он отметил, что успех Киева во многом зависит от поставок оружия со стороны Запада.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ заявил о необходимости «полного разгрома» украинской армии и нанесения ей «максимального военного поражения».

Лусине Баласян