Дело о злоупотреблении полномочиями руководством «Метро МиР» возбуждено в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством муниципального предприятия «Метро МиР». По данным прокуратуры Новосибирской области, руководство компании с 2018 по 2021 годы использовало не по целевому назначению 155 млн руб. из средств дольщиков многоквартирного дома на ул. Ельцовской, застройщиком которого являлся «Метро МиР». В результате этих действий, дом не был в срок (в 2018 году) введен в эксплуатацию, считают правоохранители.

По данным прокуратуры, на данный момент права 192 дольщиков восстановлены – дом в рамках организованного прокуратурой района надзорного сопровождения был введен в декабре 2022 года.

Директор муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик является фигурантом трех уголовных дел. О возбуждении последнего дела в отношении него – о злоупотреблении полномочиями – стало известно в апреле 2023 года. Оно связано с незаконным, по данным следователей, подписанием актов приемки выполненных работ по договору с госпредприятием на строительство одного из объектов в Новосибирске. Также в отношении Александра Мысика расследуется дело о нарушениях при строительстве дороги к новой ледовой арене в Новосибирске. С марта Александр Мысик находится под домашним арестом.

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Анна Егорова