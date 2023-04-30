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Коммерсантъ FM
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СКР завершил расследование дела о повторной дискредитации армии против руководителя «Мемориала» Орлова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о дискредитации армии против председателя совета общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Олега Орлова. Об этом говорится на сайте организации.

Олегу Орлову передали текст обвинительного заключения по статье о повторной дискредитации российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Дело будет передано в Коптевский районный суд Москвы.

О возбуждении уголовного дела в отношении Олега Орлова стало известно 21 марта. Дело возбудили из-за репоста в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили».

В тот же день обыски прошли в офисах «Мемориала» — они были связаны с делом о реабилитации нацизма. Обыски также прошли и председателя правления организации Яна Рачинского, зампредседателя центра Никиты Петрова, матери представительницы столичного «Мемориала» Александры Поливановой, Ирины Островской, Галины Иорданской и Алены Козловой.

Следствие обнаружило в списках жертв политического террора человека «Мемориала», приговоренного к лагерям за работу в немецком полицейском отряде, и еще двух военных, приговоренных «за измену Родине».

Анастасия Ларина

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