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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ сообщило об ударе израильских ВВС по гражданской инфраструктуре в Сирии

В ночь на сегодня, 29 апреля, четыре израильских истребителя нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Хомс. Об этом на брифинге сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По данным сирийской стороны, были ранены два мирных жителя.

Ракетно-бомбовый удар был нанесен с 0:47 до 1:00 тактическими истребителями F-15 из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана, заявило Минобороны РФ. Помимо двух пострадавших были уничтожены четыре бензовоза, сообщила сирийская сторона.

О ракетных ударах Израиля сегодня, 29 апреля, в 0:50 по местному времени по окрестностям города Хомс ранее сообщало Минобороны Сирии. Военное ведомство заявило, что пострадали три мирных жителя и загорелась заправочная станция.

Мария Федотова

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