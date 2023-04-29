Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всегда носит с собой пистолет. По словам господина Зеленского, оружием пользоваться он умеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Alina Yarysh/File Photo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Yarysh/File Photo, Reuters

«У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой. И у меня есть пистолет, я умею стрелять»,— сказал глава Украины в интервью YouTube-каналу «Мир наизнанку» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Зеленский уточнил, что носит оружие на случай, если ему «придется отстреливаться».

16 декабря американская The Wall Street Journal выпустила материал, в котором со ссылкой на украинские спецслужбы рассказала о приказе президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные сведения полной чушью.

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Григорий Лейба