Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всегда носит с собой пистолет. По словам господина Зеленского, оружием пользоваться он умеет.
Владимир Зеленский
Фото: Alina Yarysh/File Photo, Reuters
«У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой. И у меня есть пистолет, я умею стрелять»,— сказал глава Украины в интервью YouTube-каналу «Мир наизнанку» (цитата по «РИА Новости»).
Господин Зеленский уточнил, что носит оружие на случай, если ему «придется отстреливаться».
16 декабря американская The Wall Street Journal выпустила материал, в котором со ссылкой на украинские спецслужбы рассказала о приказе президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные сведения полной чушью.
За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».